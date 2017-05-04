В сборной России на ЧМ-2017 по хоккею могут выступить два бывших «юлаевца» Фото: Федерация хоккея России В сборной России на ЧМ-2017 по хоккею могут выступить два бывших «юлаевца» Фото: Федерация хоккея России

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В пятницу, 5 мая, сборная России по хоккею стартует на чемпионате мира 2017 года в Германии и Франции. Тренерский штаб огласил расширенный состав.

В нем есть два бывших уфимских игрока — вратарь Андрей Василевский, имеющий все шансы стать номером один, а также перешедший в ЦСКА Кирилл Капризов. Последнему Олег Знарок может дать «путевку в жизнь» именно на этом чемпионате, тем более что состав его нынешней команды в значительной степени экспериментальный.

Вполне возможно появление в нем «старичков» — Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, ведь их «Вашингтон Кэпиталз» в розыгрыше Кубка Стэнли находится на краю вылета — сегодня ночью «Питтсбург» с Евгением Малкиным добыл в серии с ним третью победу — 3:2 (3:1 в серии до четырех побед).

Первый поединок в подгруппе на ЧМ-2017 сборная России сыграет с одним из фаворитов — командой Швеции. Игра состоится 5 мая.