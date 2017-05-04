В Башкирии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения школьницы Фото: МВД по РБ В Башкирии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения школьницы Фото: МВД по РБ

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения школьницы. В полицию вечером 3 мая поступило сообщение от жительницы Белорецка, что пропала ее девятилетняя дочь. Чтобы провести более эффективные следственные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, утром 3 мая девочка ушла в школу и пропала. Семья характеризуется положительно.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения ребенка, а также всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело находится на личном контроле руководителя следственного управления Григория Житенева, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Как сообщало агентство «Башинформ», девятилетнюю Яну Перчаткину ищут более 80 полицейских, десять поисковых групп, полицейские-кинологи, волонтеры и местные жители.