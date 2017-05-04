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УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Пессимистические прогнозы половодья в этом году не оправдались. Вода в реках Уфы пошла на спад. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки уровень воды в реке Уфе возле Шакши упал на 36 сантиметров — до 635 см. На четыре сантиметра снизился и уровень Демы, сейчас он составляет 558 сантиметров. Немного прибавилось воды в Белой, за сутки река в районе Монумента Дружбы поднялась до 715 сантиметров (+2 см). Все показатели измеряются относительно нуля гидропоста.

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