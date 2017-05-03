Педагоги Башкирии в числе самых активных координаторов всероссийской акции «Что такое ГТО?»

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Педагоги Башкортостана в числе самых активных координаторов всероссийской акции «Что такое ГТО?», которую в честь трёхлетия со дня утверждения Указа Президента РФ «О комплексе ГТО» организовал Российский университет дружбы народов совместно с Российским движением школьников при поддержке Министерства образования и науки РФ. Участниками акции стали 1832 команды школьников из более 50 субъектов страны, а координаторами выступили работники образовательных организаций, вовлечённые в реализацию мероприятий комплекса ГТО, в том числе учителя, преподаватели, инструкторы физической культуры, ответственные за данное направление. В рамках акции они размещали в образовательных организациях стенды «Что такое ГТО?». При участии волонтёров осуществлялся сбор ответов участников. Для этого использовались цветные стикеры, на которых участники записывали краткие ответы.

После завершения акции в социальной сети в группе «Тьюторы ЗОЖ и ГТО» координаторы разместили результаты проведения акции – фотографии стендов под хэштегами: #ЧтоТакоеГТО и #ТьюторыЗОЖиГТО.

По итогам победителями стали 20 человек со всей России, в их числе и представители Башкортостана. В номинации «Лучший стенд» победил учитель физической культуры СОШ № 4 села Верхнееркеево Илишевского района Айрат Зарипов. «Лучшими координаторами мероприятия» названы старший инструктор – методист детско-юношеской спортивной школы села Кармаскалы Наиль Базаргулов и учитель начальных классов, старшая вожатая лицея №42 Татьяна Нуруллина, сообщили в Министерстве образования РБ.