В Башкирии серьезно опасались противопоставления физкульторганизаций комсомолу

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии наблюдался кризис физкультурного движения и существовала опасность противопоставления физкульторганизаций комсомолу. Об этом сообщила газета «Красная Башкирия» в апреле 1927 года. В издании узнали о межведомственных распрях, «диких командах», мертвечине в кружках и предложили свой выход из кризиса. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Уже больше года мы говорим о серьезных недостатках физкультдвижения, однако оживления не имеем, — констатировала газета. — Заметно падение активности физкультурников, мертвечина в кружках». Вместе с тем наличие «диких команд» и одиноких физкультурников говорило о том, что в республике интерес к физкультуре есть. Просто активность молодежи не получала удовлетворения в кружках физкультуры. «Кризис переживают все физкультурные организации Башкирии. У нас нет ни одного хорошо работающего кружка физкультуры», — отмечает издание и для примера приводит крупный пролетарский центр Белорецк, где физкультура также находилась на задворках. Зимой в городе работал всего один кружок. Сделали каток, но на нем никто не катался. «Молодежь здесь мало знает о физкультуре и свою энергию убивает на хулиганство и пьяные вечерки», — говорится в публикации. Многие объясняли это плохим качеством инструкторского состава. Другие находили первопричину всех физкультурных бедствий «в несоответствии форм руководства с запросами движения». Имели место межведомственные распри.

Газета предложила два противоположных пути выхода из этого кризиса. Первый — реорганизация существующих организационных форм физкультурного движения через создание добровольной общественной физкульторганизации с единым руководящим выборным органом. Руководство физкультурным делом должно быть сосредоточено в специальной госкомиссии, уверены в издании. Второй путь — сохранение прежней организационной структуры физкультдвижения и форм его руководства. В его основе массовый охват населения кружками, с учётом запросов и интересов к отдельным видам спорта.

Противники первого пути считали, что в этом случае есть опасность противопоставления физкульторганизаций комсомолу. Однако «дальше так дело с физкультурой продолжаться не может, — отмечается в газете, — физкультуру необходимо направить по новому организационному руслу или оживить старую структуру руководства физкультурой».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.