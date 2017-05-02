В Уфе ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Джавид Кузеев Фото: скриншот ГТРК "Башкортостан" В Уфе ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Джавид Кузеев Фото: скриншот ГТРК "Башкортостан"

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня ночью в Уфе ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Джавид Кузеев. До своего 97-летия он не дожил всего лишь две недели и ровно одну неделю — до празднования дня Великой Победы.

Джавид Гумерович Кузеев родился в 15 мая 1920 года в деревне Аминево Чишминского района. После обучения в двух артиллерийских военных училищах в Томске и Ростове-на-Дону, летом 1941 года был направлен в Белоруссию на I Белорусский Фронт под командованием Маршала Жукова. Победу встретил на Эльбе, в звании полковника.

Джавид Гумерович Кузеев был демобилизован в 1946-м, после госпиталя, по ранению. Окончил педагогический институт имени Тимирязева, работал на предприятии. Переехав в Москву, окончил финансово-экономический институт. Вернувшись в Уфу, стал руководителем управления весов и метрологии, начальником отдела в объединении «Башавтотранс».

В мирное время Джавид Кузеев был награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд», имел две Почетные грамоты Президиума Верховного Совета БАССР, удостоверение «Отличник ценообразования», награждался памятной медалью «Патриот России». Как участник Великой Отечественной войны имел боевые ордена «Отечественной войны», «Сталина», медали – «За взятие Берлина», «За победу над фашисткой Германией», «За освобождение Киева», «За освобождение Белоруссии».

До последних дней являлся членом Старейшин Комитета ветеранов войны, военной службы Республики Башкортостан, работал на общественных началах.

27 августа 2915 года, в год 70-летия Победы, ГТРК «Башкортостан» рассказала о нем в большом сюжете.

«Он был узником нацистского концлагеря и участником боев за Берлин. Целый год Джавида Кузеева никто не звал по имени. Вместо фамилии у него был порядковый номер – 97408. И красный треугольник, пришитый поверх полосатой арестантской рубашки. Так обозначали политических заключенных. И пленника мог избить или убить любой немец. Советский солдат, два раза переживший нацистский плен, остался в живых и не предал Родину.

На фронт в 86-ой стрелковый полк он попал летом 1941-го. Прошел атаки, разведку, пока его дивизия не оказалась в окружении. После побега из немецкого плена вновь отправился в бой и дошел с победой до Берлина. Войну заканчивал, командуя дивизией в составе Первого Белорусского фронта. Вместе с супругой вырастили трех сыновей, воспитали восьмерых внуков», — говорится в телесюжете.

Большой очерк о боевых подвигах под названием «Семь смертей Джавида Кузеева, поместила на своих страницах газета «Вечерняя Уфа».

Джавид Кузеев – брат знаменитого этнографа, доктора исторических наук, профессора, академика АН РБ Раиля Кузеева, а также Рустема Кузеева – почетного академика, заслуженного деятеля науки РБ, также участника Великой Отечественной войны.

О дате и времени прощания с Джавидом Гумеровичем Кузеевым будет сообщено дополнительно.