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3 мая Среда

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В Уфе экстренную иммунопрофилактику против клещевого энцефалита можно получить в шести лечебных учреждениях

ОБЩЕСТВО

В Уфе экстренную иммунопрофилактику против клещевого энцефалита можно получить в шести лечебных учреждениях Фото: ИА "Башинформ"

В Уфе экстренную иммунопрофилактику против клещевого энцефалита можно получить в шести лечебных учреждениях Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе экстренную иммунопрофилактику против клещевого вирусного энцефалита можно получить по шести адресам.

Это городская клиническая больница №21 (ул. Лесной проезд, 3, корп. 3), тел. (347) 232-54-91; городская клиническая больница №5 (ул. Цюрупы, 84), 250-68-00; городская клиническая больница №10 (ул. Горького, 47), 243-25-38; детская поликлиника №4 (ул. Орджоникидзе, 15), 263-15-97; детская поликлиника №5 (ул. Маршала Жукова, 18), 241-27-97 и детская поликлиника №6 (ул. Аксакова, 62), 250-59-46. На телефоны можно звонить круглосуточно.

С 1 по 15 мая Управление Роспотребнадзора по РБ проводит горячую линию по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Звонки принимаются с 10 до 16 часов по телефону: 8-800-100-47-67.

Теги: Роспотребнадзор по РБ,клещевой энцефалит
 
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