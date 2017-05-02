Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.95 ↓

EUR 62.15 ↓

3 мая Среда

Уфа   °

Уфимский «Толпар» возглавил Алик Гареев

СПОРТ

Уфимский «Толпар» возглавил Алик Гареев Фото: Дмитрий Слезин

Уфимский «Толпар» возглавил Алик Гареев Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Стал известен тренерский штаб уфимского «Толпара» на новый сезон. Как сообщает пресс-служба главной команды Башкортостана, к новому сезону «юлаевская молодёжка» будет готовиться под руководством старшего тренера Алика Гареева.

Помогать ему будут бывший главный тренер Константин Полозов и закончивший карьеру игрока Денис Хлыстов.

С вратарями продолжит работать Андрей Василевский-старший.

Теги: хоккей,МХЛ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть