Уфимский «Толпар» возглавил Алик Гареев Фото: Дмитрий Слезин Уфимский «Толпар» возглавил Алик Гареев Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Стал известен тренерский штаб уфимского «Толпара» на новый сезон. Как сообщает пресс-служба главной команды Башкортостана, к новому сезону «юлаевская молодёжка» будет готовиться под руководством старшего тренера Алика Гареева.

Помогать ему будут бывший главный тренер Константин Полозов и закончивший карьеру игрока Денис Хлыстов.

С вратарями продолжит работать Андрей Василевский-старший.