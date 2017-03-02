В Башкирии утверждены «дорожные карты» по внедрению целевых моделей улучшения инвестклимата Фото: Олег Яровиков В Башкирии утверждены «дорожные карты» по внедрению целевых моделей улучшения инвестклимата Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане утверждены «дорожные карты» по внедрению целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РБ.

В общей сложности сформировано 12 «дорожных карт» по нескольким направлениям. Среди них — получение разрешения на строительство и территориальное планирование; постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества; регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества; осуществление контрольно-надзорной деятельности; поддержка малого и среднего предпринимательства; подключение к электро- и газовым сетям, а также к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, «дорожные карты» сформированы по таким направлениям, как наличие и качество регионального законодательства; эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства регионов; качество инвестиционного портала Республики Башкортостан и эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

Для повышения эффективности реализации запланированных мероприятий «дорожные карты» вынесут на обсуждение в рамках ближайшего заседания Общественного совета по улучшению инвестиционного климата при Главе республики.