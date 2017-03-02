Мэрия Уфы запустила интерактивную карту ямочного ремонта дорог Фото: Администрация г.Уфы Мэрия Уфы запустила интерактивную карту ямочного ремонта дорог Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы запустила интерактивную карту ямочного ремонта для того, чтобы любой желающий мог сообщить о ямах и выбоинах на уличных дорогах.

Карта ямочного ремонта создана на базе сервиса «Яндекс.Карты» и обладает максимально простым и понятным интерфейсом. Каждый уфимец, сделав отметку на карте, заполнив небольшую форму заявки и прикрепив к ней фотографию проблемного участка, может помочь городским службам более эффективно провести работу по текущему ремонту дорожного полотна.

В процессе работы сервиса возможны корректировки для удобства пользователей.

Как подчеркнули в пресс-службе городской администрации, запрещается размещение на карте заведомо ложной информации, проверка которой отнимет время у специалистов профильных служб и отвлечет от решения реальных проблем. Также недопустимо использование нецензурной лексики, оскорблений, угроз и информации, противоречащей законодательству Российской Федерации. Подобная информация будет удалена модератором без объяснения причин.

Подробности — на сайте администрации Уфы.