Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.37 ↑

EUR 61.54 ↓

2 марта Четверг

Уфа   °

Мэрия Уфы запустила интерактивную карту ямочного ремонта дорог

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Мэрия Уфы запустила интерактивную карту ямочного ремонта дорог Фото: Администрация г.Уфы

Мэрия Уфы запустила интерактивную карту ямочного ремонта дорог Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы запустила интерактивную карту ямочного ремонта для того, чтобы любой желающий мог сообщить о ямах и выбоинах на уличных дорогах.

Карта ямочного ремонта создана на базе сервиса «Яндекс.Карты» и обладает максимально простым и понятным интерфейсом. Каждый уфимец, сделав отметку на карте, заполнив небольшую форму заявки и прикрепив к ней фотографию проблемного участка, может помочь городским службам более эффективно провести работу по текущему ремонту дорожного полотна.

В процессе работы сервиса возможны корректировки для удобства пользователей.

Как подчеркнули в пресс-службе городской администрации, запрещается размещение на карте заведомо ложной информации, проверка которой отнимет время у специалистов профильных служб и отвлечет от решения реальных проблем. Также недопустимо использование нецензурной лексики, оскорблений, угроз и информации, противоречащей законодательству Российской Федерации. Подобная информация будет удалена модератором без объяснения причин.

Подробности — на сайте администрации Уфы.

Теги: дорожное хозяйство,ямочный ремонт
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть