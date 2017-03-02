В Стерлитамаке и Благовещенске эксперты ОНФ зафиксировали теплопотери в инженерных сетях Фото: пресс-служба ОНФ В Стерлитамаке и Благовещенске эксперты ОНФ зафиксировали теплопотери в инженерных сетях Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в рамках мониторинга состояния тепловых сетей «С теплом — труба» провели рейды в городах Стерлитамак и Благовещенск. Целью инспекции стало выявление фактов повреждения или отсутствия теплоизоляции сетей, приводящих к сверхнормативным потерям энергии, и привлечение внимания властей к необходимости инициирования процедуры по переходу бесхозяйных участков теплосетей в муниципальную собственность.

В Стерлитамаке несоблюдение норм изоляции трубопроводов подачи тепла в жилые дома и школу выявлено в микрорайоне Строймаш. Также факты теплопотерь зафиксированы в микрорайонах Содовик и Михайловский, на улицах Волочаевская, Дружбы и Николаева, рассказали в региональном штабе.

«Состояние выявленных участков тепловых сетей является недопустимым, поскольку не обеспечивает надежность теплоснабжения. Необходимо принять надлежащие меры по поддержанию тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами, правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок требованиям», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане Надежда Крылова.

В Благовещенске в ходе выборочной проверки нарушения изоляции труб обнаружены на улицах Социалистическая, Интернациональная и Чехова. По мнению общественников, все они влекут потери при транспортировке тепловой энергии, приводят к росту коммунальных платежей и свидетельствуют о неполной готовности к зиме теплоснабжающих организаций. Ранее подобные нарушения по содержанию труб теплопередачи были обнаружены в Уфе и Белорецке.

По этим фактам активисты Народного фронта направили обращения в администрации муниципалитетов с просьбой прояснить, на балансе какого предприятия находятся данные теплосети, и рекомендацией обратить внимание на их состояние для предотвращения потерь.