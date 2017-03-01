Уфимская агломерация получила на развитие транспортной инфраструктуры 2 млрд рублей Фото: acexpert.ru Уфимская агломерация получила на развитие транспортной инфраструктуры 2 млрд рублей Фото: acexpert.ru

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимская агломерация (Уфа и ближайшие районы — Уфимский, Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Чишминский) вошла в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого будут ремонтироваться, реконструироваться и обустраиваться самые загруженные магистрали. В данную программу вошли 34 региона России. Программа предусматривает ежегодное выделение республике из федерального бюджета 1 млрд рублей до 2025 года с софинансированием из регионального бюджета в таком же объеме. Общий объем средств за весь период — 18 млрд рублей. По данным Госкомтранса РБ, в 2017 году федеральный бюджет выделяет на эти цели субсидию в 1 млн рублей, республиканский — 951 млн, бюджет Уфы — 49 млн. Еще 500 млн рублей относится к объектам, переходящим с предыдущих лет.

За текущий год программа предполагает привести в нормативное состояние не менее половины включенной в проект дорожной сети и снижение в два раза количества аварийных участков. Уфа как ядро агломерации получит значительную часть средств. В 2017-2018 годах в городе запланирован ремонт 72 улиц общей протяженностью 139 км и ликвидация 41 места концентрации ДТП.

Это такие очаги аварийности, как перекрестки улиц 50-летия Октября — Пархоменко, Айская — Кирова, Айская — Революционная, Зорге — Братьев Кадомцевых, Комсомольская — Бульвар Саид-Галиева, Жукова — Бикбая, Жукова — Королёва, Первомайская — Гончарова, Пушкина — К. Маркса.

В 2017 году ремонт запланирован на улицах: 4 км Жукова, 5,5 км Сельской Богородской, 4,5 км Трамвайной, 5,5 км проспекта С. Юлаева, 2,5 км пр. Октября, 2,5 км Цюрупы, 4 км Интернациональной, 3,4 км Ульяновых, 3,1 км Вологодской, 3,1 км Сосновской, 3 км Сипайловской.

В 2018 году ремонт пройдет на следующих улицах: 3,8 км Индустриального шоссе, 4,1 км Уфимского шоссе, 6 км Бирского тракта, 4,3 Центральной, 3,3 км Пугачева, 2,7 Хмельницкого, 2,5 км Черниковской, 3 км дороги Шакша — М5.

В двухлетнем плане указан ремонт Старочишминской дороги (за два года — 21 км), дороги 8 марта — Алексеевка (4,9 км), М5 — Шмидтово (4 км), Николаевка — Казырово (3,4 км), Мокроусово — Ольховое ( 4,9 км) Благовещенск — Павловка (2,4 км).