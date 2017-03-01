В Москве на «Золотой маске» покажут три спектакля башкирских театров

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С 15 февраля по 18 апреля в Москве проходит 23-й фестиваль лучших российских спектаклей по всем видам театрального искусства «Золотая маска». В нем принимают участие и два театра из Башкортостана с лучшими постановками прошлого сезона. В программе фестиваля столичные зрители, участники и члены жюри Росийской национальной театральной премии «Золотая маска» 3 марта увидят спектакль «Джут» в постановке Башкирского театра драмы им. M. Гафури, он пройдет на сцене Театрально-культурного центра имени Bcеволода Мейерхольда. А 13 и 15 апреля на сцене театра «Новая опера» и «Геликон-опера» два спектакля дадут артисты Башкирского театра оперы и балета.

В спектакле «Джут» (Олжас Жанайдаров) рассказывается об истории казахов, страдающих от голода, падежа скота и советской коллективизации 1930-х годов, их поисках лучшей жизни. Параллельно показывается другой план — современная Москва. Спектакль решен в европейских режиссерских традициях, с перемешением сцен и реальностей. Пьеса будет показана во внеконкурсной программе фестиваля «Маска Плюс».

Спектакль «Геракл» Башкирского театра оперы и балета, который будет показан 13 апреля на сцене театра «Новая опера», претендует на победу в номинациях «Лучший спектакль в опере», «Лучшая работа дирижера» и «Лучшая женская роль». В основе этой музыкальной драмы — адаптация великой трагедии Софокла «Трахинянки». О древнегреческом театре в спектакле Георгия Исаакяна напоминает прежде всего хор — коллективный свидетель драмы. Уфимский театр взялся исполнить генделевский шедевр на языке оригинала.

15 апреля на сцене московского театра «Геликон опера» тот же театр даст спектакль «Орлеанская дева», представленный на «Золотую маску» в номинациях «Лучший спектакль в опере» и «Лучшая женская роль». Это один из четырех спектаклей о судьбе Жанны д’Арк, представленных экспертной комиссии «Золотой маски», и единственный прошедший отбор на номинацию самой престижной театральной премии России. В основе либретто Петра Чайковского — романтическая трагедия Фридриха Шиллера. Ключевым мотивом оперы становится духовная эволюция Жанны д’Арк, пробуждения женственности и человечности в героине, одержимой божественной миссией. Постановку осуществил режиссер Филипп Разенков.

Как сообщили в пресс-центре Полпредства РБ в Москве, представители башкирского землячества в столице, а также все желающие могут посетить спектакли. Билеты в продаже по адресу: ул. Б. Дмитровка, 321 (вход со двора). Заказ билетов по телефону: (495) 507-35-53.

Подробная афиша опубликована на официальном сайте премии.