Газета «Истоки»: Гоголь выходит на сцену
УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Мария Ларкина/.
В девятом номере газеты «Истоки» Татьяна Имамутдинова рассказывает о Масленице, организованной в парке Кашкадан 26 февраля. Автор публикует свой фоторепортаж с праздника.
В рубрике «Юбилей» Айдар Хусаинов беседует с автором лучших хитов башкирской и татарской эстрады, композитором Римом Хасановым.
Раздел «Поэзия» представлен детскими стихами Тимура Гафурова.
Рассказ Андрея Баранова «Юбилейное» читайте в рубрике «Проза».
В материале «Гоголь выходит на сцену» Елена Луновская делится впечатлениями о современной постановке «Шинели» проекта «The Театр».
В номере также публикуется материал о юбилее Стерлитамакского башкирского театра и истории его создания.