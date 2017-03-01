В Уфе загорелся пассажирский автобус ПАЗФото: группа «БашДТП»
В Уфе загорелся пассажирский автобус ПАЗ
В Уфе загорелся пассажирский автобус ПАЗФото: группа «БашДТП»
УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе 1 марта загорелся пассажирский автобус ПАЗ. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в группе «БашДТП» «ВКонтакте». Автобус горел открытым огнем в районе остановки «Майора Зимина» в Дёмском районе.
«Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчерской службы в 16.08 от очевидцев. По их словам, водитель самостоятельно пытался потушить загоревшийся транспорт. Через минуту после сигнала на место прибыли семь человек личного состава и спецмашины. Погибших и пострадавших нет», — прокомментировала агентству «Башинформ» сотрудник «22 отряда ФПС по РБ» Елена Артёмова.
Пожар локализовали в 16.20. Причины случившегося установит дознаватель.