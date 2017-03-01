Чтобы распознать рак на ранних стадиях, необходимо роботизировать диагностический процесс - Шамиль Ганцев Фото: Олег Яровиков Чтобы распознать рак на ранних стадиях, необходимо роботизировать диагностический процесс - Шамиль Ганцев Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Чтобы распознать рак и другие заболевания на ранних стадиях, необходимо начать применять в медицине современное высокотехнологичное оборудование, считает известный онколог, член Комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты России Шамиль Ганцев. Необходимость внедрения инновационных технологий в работу научных лабораторий обсуждали эксперты в Уфе на круглом столе, организованном Общественной палатой Башкортостана.

Специалисты в области инновационного лабораторного оборудования из Москвы и Санкт-Петербурга представили несколько новейших разработок. Последнее слово в диагностической медицине — появление и применение масс-спектрометров — приборов для определения масс атомов (молекул) по характеру движения их ионов в электрическом и магнитном полях. Спектр применения масс-спектрометрии — разработка новых лекарственных средств для спасения человека от ранее неизлечимых болезней, контроль производства лекарств, генная инженерия и биохимия, криминалистический и клинический анализ токсичных препаратов, анализ взрывчатых веществ.

«В медицине их использование актуально в организациях, которые занимаются трансплантологией, когда нужно постоянно поддерживать определенную концентрацию иммунодепрессантов после пересадки органов, в диагностике наследственных заболеваний обмена веществ, неонатальном скрининге, в клинической судебной токсикологии, когда необходимо определить наркотические запрещенные вещества в организме. И самое популярное направление, где они могут оказать значительную помощь, — это определение биомаркеров, заболеваний стероидного профилирования и онкомаркеров, — рассказал эксперт в области внедрения инновационного лабораторного оборудования Дмитрий Фармаковский. — Приведу несколько примеров, новинка прошлого года — автоматизированный клинический анализатор на базе жидкостного масс-спектрометра. Одна из последних разработок — специализированный масс-спектрометр для диагностики онкозаболеваний. Прибор, который позволяет работать непосредственно с тканями организма, разработан для того, чтобы точно определить границы области пораженной опухоли, может использоваться в переносном виде, может быть установлен у постели больного либо в операционной. Сейчас идут переговоры, чтобы установить такой прибор в одном из крупных онкоцентров в России. Еще одно новое направление — техномолекулярная визуализация, чтобы наблюдать распределение тех или иных компонентов непосредственно в тканях организма. Уникальная система — комбинация оптического микроскопа и масс-спектрометра позволяет определять широкий спектр соединений — от высокомолекулярных до низкомолекулярных. Также есть комбинация мощного оптического микроскопа, системы лазерной ионизации и гибридного масс-спектрометра, который дает точную картину распределения молекул в тканях. Впервые такой прибор был установлен в клинике города Мюнстер (Германия), всего в мире 18 таких приборов — три в Европе, три в США, остальные в Японии и Китае».

«Современная медицина не стоит на месте, будущее за роботизированной медициной, — прокомментировал Шамиль Ганцев. — Мировая технологическая инициатива уже реально воплощена, приборы работают. Некоторые государства могут себе позволить их приобрести, нам пока это недоступно. Если в Японии диагностируют рак на нулевой, первой стадии, то у нас только на второй-третьей. Это серьезный политический вопрос. Сейчас стоит задача перевести диагностику заболеваемости к первой стадии. Если будет использоваться такое оборудование, то этого удастся добиться раньше обозначенного срока — 2030 года. Нельзя онкологию ремонтировать на ходу, у нас устаревшая система, надо начинать с простого. К примеру, в Башкирии необходимо создать биобанкинг — библиотеку биологических препаратов, чтобы внедрять эти технологии».

По итогам обсуждения были приняты рекомендации. Создать рабочую группу по изучению вопроса внедрения и эффективности результатов использования новых технологий в сфере LifeScience с посещением лабораторий в Москве и Санкт-Петербурге для оценки экономической эффективности; выяснить возможность создания на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета пилотной научной лаборатории новейших технологий в рассматриваемой области; предложить онкологам Башкортостана принять участие в апробации хроматомасс-спектрометров для ранней диагностики преклинических форм рака различных локализаций.