Башкирия переходит от практики льготирования экономических субъектов к работе по повышению бюджетной дисциплины - эксперт

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В выступлении Главы Башкортостана Рустэма Хамитова на Российском инвестиционном форуме «Сочи», который завершился накануне, проанализирована практика экономического стимулирования деятельности предприятий региона со стороны Правительства республики, сказал агентству «Башинформ» политолог Владимир Савичев.

«Рустэм Хамитов обозначил поворот от практики широкого льготирования экономических субъектов к более целенаправленной работе по повышению бюджетной дисциплины. В своем выступлении он отметил, что «по-настоящему управлять доходами в части значимого воздействия на налоговый процесс у регионов пока возможности нет». Вместе с тем проблема наполняемости бюджета является одной из ключевых для успешного развития региона. Учитывая, что приватизация крупных экономических активов будет продолжаться, о чем было сказано в выступлении, очень важным является нахождение модели взаимодействия с собственниками этих предприятий. Прежние форматы прямого администрирования уже не могут применяться. А значит, в целях повышения наполняемости бюджета, предстоит сформировать новые подходы при реализации промышленной, социальной, инвестиционной политики», — отметил эксперт.