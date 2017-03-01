В серии «Библиотека приключений и научной фантастики» издана книга повестей Камиля Зиганшина

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/.

В московском издательстве «Престиж Бук» в коллекции «Ретро библиотека приключений и научной фантастики» издана книга повестей Камиля Зиганшина. Впервые под одной обложкой собраны четыре повести известного башкирского писателя и путешественника: «Щедрый Буге», «Маха», «Боцман», «Возвращение росомахи». Камиль Зиганшин стал первым писателем Башкортостана, произведения которого публикуются в престижной серии «Библиотеки приключений и научной фантастики».

«Для тех, кто знаком с дилогией «Золото Алдана», эти повести будут открытием новых граней таланта писателя Зиганшина», — говорится в аннотации к изданию.

Предисловие к книге написал профессор географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, автор и ведущий популярной телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов.

«Проза Камиля Зиганшина подробна, натуральна и вместе с тем высокодуховна. Звери, птицы, деревья, скалы, реки присутствуют в ней не в качестве фона, на котором разворачиваются действия, а, наполненные добротой и талантом художника, живут, дышат, разговаривают, пытаясь донести до читателя простую мысль: человек не царь Природы, а лишь ее часть, и, если честно, не лучшая… В повести «Возвращение росомахи» писатель использовал для эпиграфа слова Дерсу Узала из одноименной книги В.К. Арсеньева: «Звери тоже люди, только говорят на своем языке и ходят на четырех ногах!» Это кредо и самого Камиля Зиганшина», — отметил Николай Дроздов в предваряющей книгу статье «О Камиле Зиганшине и его прозе».

Примечательно, что книги Камиля Зиганшина с одинаковым интересом и охотой читают как взрослые, так и дети. По словам писателя Леонида Соколова, «в его повестях нет ни одной выдуманной строки, это открытие и природы, и человека, и животного мира».

Новая книга повестей Камиля Зиганшина в известной серии издана в прекрасном полиграфическом исполнении — в твердом переплете, на хорошей бумаге, иллюстрирована замечательными рисунками художника Виктории Денисовой.