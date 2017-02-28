В Уфе представители башкирского рода Табын провели съезд

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В минувшую субботу в Уфе прошел IV съезд представителей рода Табын — одного из самых крупных родоплеменных объединений башкирского народа. В работе форума, посвященного 100-летию образования Башкортостана, приняли участие делегаты из 11 районов республики, а также Оренбургской, Самарской, Саратовской, Курганской и Челябинской областей.

До начала работы съезда был организован праздник родословной (шежере), где приняли участие все делегации регионов и гости форума. Особый интерес посетителей праздника вызвало шежере башкирского просветителя Гали Сокороя, уроженца Татышлинского района. Жюри высоко оценило также выставочные материалы Гафурийского, Учалинского, Кармаскалинского районов. Руководителям делегаций были вручены Благодарственное письмо и ценный подарок Исполкома Всемирного курултая башкир.

На празднике были представлены также изделия народного промысла, олицетворяющие мастерство представителей рода Табын. Уфимцы не только с интересом ознакомились с творениями народных умельцев, но и смогли сделать себе подарок накануне 8 Марта.

Большой интерес вызвала у делегатов и гостей съезда выставка архивных документов, организованная Национальным архивом РБ. Главный специалист архивной службы Абузар Абузаров ознакомил с документами, рассказывающими о первых шагах образования и становления Башкирской автономной республики.

На форуме с докладом «Место и роль рода Табын в башкирском этносе» выступил доктор исторических наук профессор БашГУ Булат Азнабаев.

Съезд принял резолюцию, охватывающую многие аспекты социально-экономической и культурно-духовной жизни башкирского народа. Принято решение летом в одном из районов республики организовать молодежный сабантуй и праздник шежере. По мнению делегатов, это будет способствовать воспитанию у молодежи интереса к изучению своих генеалогических корней. К этому времени планируется выпуск исторической брошюры «Известные личности племени Табын».

Делегаты форума избрали правление общественной организации «Табын ырыуы». Руководителем табынцев стал заместитель директора ГКУ «Национальный архив РБ», писатель и журналист, общественный деятель Ниязбай Салимов.