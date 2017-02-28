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28 февраля Вторник

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Республика Башкортостан и «Почта Банк» подписали соглашение о сотрудничестве

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

28 февраля в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» Республика Башкортостан и ПАО «Почта Банк» подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно предусматривает взаимодействие сторон в целях повышения доступности и качества банковских услуг для жителей республики.

– Надеемся, что «Почта Банк» будет оказывать широкий спектр услуг для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, – сказал Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов. – В свою очередь, республика планирует активно участвовать в совместных с банком проектах.

– Мы планируем в 2017-2018 годах в каждом втором почтовом отделении открыть точки обслуживания «Почта Банка». Почтовые сотрудники пройдут специальное обучение, получат доступ к работе с продуктами банка, появятся новые рабочие места, – уточнил президент – председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко. – Отдельно мы обсуждали вопрос включения особо охраняемых территорий в национальных парках, расположенных на территории республики, в программу лесовосстановления, которую «Почта Банк» проводит по всей стране. За два года нами восстановлено более миллиона деревьев. И здесь, конечно, есть интерес у всех руководителей республики.

Теги: инвестиции,форумы
 
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