В Уфе момент угона внедорожника Тoyota Land Cruiser попал в объектив камеры видеонаблюдения Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В Уфе момент угона внедорожника Тoyota Land Cruiser попал в объектив камеры видеонаблюдения Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе хозяин угнанного в выходные дни внедорожника Тoyota Land Cruiser объявил вознаграждение за информацию о местонахождении автомобиля. Стоимость иномарки составляет два миллиона рублей, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Момент угона попал в объектив камеры видеонаблюдения. Из серебристого автомобиля вышла женщина с ребенком. За ними пошел неизвестный с черным портфелем. Эксперты предположили, что в кейсе — специальное устройство, считывающее код сигнализации. Спустя 10 секунд к «Тoйоте» подошел мужчина, открыл дверь автомобиля и уехал в неизвестном направлении.

Хозяин угнанного внедорожника считает, что камера сняла работу организованной группы. Возможно, перед совершением преступления велось наблюдение за машиной. Собственнику удалось отследить по камерам наблюдения маршрут движения злоумышленника, но след потерялся в районе Южного автовокзала.

Как сообщалось ранее, внедорожник Тoyota Land Cruiser 200 похитили 23 февраля. Джип угнан со двора дома №15 по улице 50 лет Октября. Госномер С 828 ТА, 102 регион, 2007 года выпуска, серебристого цвета. Обладающих информацией о похищенном автомобиле автоинспекторы просят позвонить по телефону 237-02-02 либо 02.