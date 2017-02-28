Смертельное ДТП в Башкирии: пожилой водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и врезался в «КамАЗ» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ



Смертельное ДТП в Башкирии: пожилой водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и врезался в «КамАЗ» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На 14-м километре автодороги Белорецк — Тирлянский в Белорецком районе накануне утром 71-летний водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в «КамАЗ-5320».

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте. Его пассажирку — 57-летнюю супругу увезли в хирургическое отделение больницы. Водитель грузовика, 40-летний житель Аургазинского района, получил травмы. Мужчина обратился к врачам за медицинской помощью.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, за сутки сотрудниками ГИБДД выявлено около 3500 нарушений ПДД и задержано 44 нетрезвых водителя, разыскано два угнанных автомобиля.

В ведомстве напомнили об элементарных правилах поведения участников дорожного движения на трассах: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.