Видные деятели здравоохранения Башкортостана: Рал Терегулов (К 95-летию со дня рождения врача и ученого)

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня отмечается 95 лет со дня рождения Рала Терегулова — известного врача-патофизиолога, ученого и педагога высшей школы.

Рал Гиниатуллович Терегулов родился 28 февраля 1922 года в деревне Верхние Каргалы Белебеевского уезда Уфимской губернии — ныне Благоварского района Башкортостана.

Род Терегуловых относится к потомкам древних татарских мурз, имевших дворянское звание. Рал рос и воспитывался в семье видного организатора здравоохранения Башкирии, одного из основателей Башкирского государственного медицинского университета, профессора Гениатуллы Терегулова.

Рал Терегулов пошел по пути отца и в 1948 году успешно окончил Башкирский государственный медицинский институт. Получил распределение в Башмединститут, окончил аспирантуру. В 1952 году блестяще защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Влияние паров башкирского бензина на фагоцитарную активность лейкоцитов крови». Затем Рал Терегулов работал ассистентом на кафедре патофизиологии института.

С 1956 года Рал Гиниатуллович трудился в Алтайском медицинском институте (г. Барнаул). Организовал там кафедру патофизиологии и заведовал ею.

В 1960 году Рал Терегулов возвратился в Уфу и стал работать доцентом кафедры патофизиологии БГМИ. В 1969 году защитил докторскую диссертацию, представив научную работу, посвященную механизмам танатогенеза в различные возрастные периоды. В 1970 году был избран профессором. С 1971 по 1987 год, более 16 лет, руководил кафедрой патофизиологии института. В 1987-1996 годы являлся профессором этой кафедры.

Многолетняя научная деятельность Рала Терегулова посвящена проблемам реактивности организма, иммунитета, процессам угасания жизни в различные возрастные периоды и возможностям их реанимации. Он плодотворно изучал актуальные вопросы охраны окружающей среды и ее влияние на человека. При активном участии ученого был создан препарат гаммаглобулин для внутривенного введения. Совместно с Уфимским НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова и объединением «Башнефть» он участвовал в научных работах по изучению проблемы союзного значения «Вахта», разработке положения о предварительных медицинских осмотрах и диспансеризации работников экспедиций и вахтовых специальностей. Рал Терегулов является автором более 120 опубликованных научных работ и многих изобретений. Его монография «Патофизиология Урала», увидевшая свет в Уфе (1985) и написанная в соавторстве, представляет итоги многолетних исследований ученого.

Рал Терегулов принимал активное участие в жизни академического сообщества республики. В 1995 году он был избран Почетным академиком Республики Башкортостан. Состоял в Отделении медицинских наук академии.

Рал Гиниатуллович стал одним из организаторов Башкирского общества патофизиологов и являлся председателем общества с 1971 по 1987 год. С 1976 года он возглавлял также Башкирское отделение Всероссийского научного медико-технического общества. Ученый входил в состав центральных правлений Всесоюзного и Сибирского общества патофизиологов и Всесоюзного научного медико-технического общества (ВНМТО).

За большие заслуги в развитии здравоохранения Рал Терегулов удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Башкирской АССР». Он награждался Почетной грамотой Президиума Верховного Совета БАССР. Был отмечен почетным дипломом ВНМТО.

Рал Гиниатуллович скончался 11 сентября 1998 года на 77-м году жизни и похоронен в Уфе.