Компания «МЕТРО Кэш энд Кэрри» планирует построить в Башкортостане ещё один торговый центр

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» планирует построить в Башкортостане ещё один торговый центр. Об этом шла речь на встрече делегации республики с генеральным директором компании Джери Калмисом в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

– У нас есть огромный интерес развивать свой бизнес в Уфе и Башкортостане, – подчеркнул Джери Калмис. – Первый наш центр открылся в республике ещё в 2005 году, и мы видим растущий потенциал вашего региона.

– Приветствуем Ваши намерения и дальше развивать свой бизнес в Башкортостане. В свою очередь, предлагаем Вам обратить внимание на логистические преимущества нашей республики в плане открытия межрегионального оптово-распределительного центра компании «МЕТРО Кэш энд Кэрри», – отметил Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов. – Такие перспективы открывают для башкирских производителей хорошие возможности по выходу на новые рынки сбыта и привлекают дополнительные инвестиции в экономику Башкортостана.