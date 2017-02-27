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Компания «МЕТРО Кэш энд Кэрри» планирует построить в Башкортостане ещё один торговый центр

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» планирует построить в Башкортостане ещё один торговый центр. Об этом шла речь на встрече делегации республики с генеральным директором компании Джери Калмисом в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

– У нас есть огромный интерес развивать свой бизнес в Уфе и Башкортостане, – подчеркнул Джери Калмис. – Первый наш центр открылся в республике ещё в 2005 году, и мы видим растущий потенциал вашего региона.

– Приветствуем Ваши намерения и дальше развивать свой бизнес в Башкортостане. В свою очередь, предлагаем Вам обратить внимание на логистические преимущества нашей республики в плане открытия межрегионального оптово-распределительного центра компании «МЕТРО Кэш энд Кэрри», – отметил Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов. – Такие перспективы открывают для башкирских производителей хорошие возможности по выходу на новые рынки сбыта и привлекают дополнительные инвестиции в экономику Башкортостана.

Теги: инвестиции,форум
 
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