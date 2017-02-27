На форуме «Сочи-2017» Республикой Башкортостан подписаны инвестиционные соглашения с крупными промышленными предприятиями

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

27 февраля на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» состоялось подписание протокольных документов между Правительством Башкортостана, муниципалитетами республики и крупными промышленными предприятиями.

В их числе – ООО «Башкирская лесопромышленная компания», ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин», ООО «Лесопромышленная компания «Селена», ООО «Машиностроительный завод «РИВС», ООО «Башкирская мясная компания», ООО «АСТЕХ Индастриз» и ООО «Времена года».

Стороны в рамках своих компетенций намерены осуществлять взаимодействие по реализации перспективных инвестиционных проектов в области глубокой переработки древесины и развития туризма в Белорецком районе, по строительству объектов коммунальной инфраструктуры в Учалах и Белебее, по созданию сервисного центра для технической и технологической поддержки работы предприятий дорожно-строительного комплекса республики.

Кроме того, Корпорация развития Республики Башкортостан и ООО «Ре Лигал» подписали соглашение об установлении долгосрочных партнёрских отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества.