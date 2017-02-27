У российских потребителей зафиксирован небольшой «рост уровня оптимизма» - эксперты Фото: Олег Яровиков У российских потребителей зафиксирован небольшой «рост уровня оптимизма» - эксперты Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Россияне стали реже экономить на продуктах питания, алкогольных напитках и досуге, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования компании Initiative. Эксперты говорят, что это антикризисная тенденция. Потому что обеспокоенность ситуацией в экономике выражают только 28 процентов россиян — на 11 процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

По оценке Initiative (на основе данных ADV Brand Heat Index), в декабре прошлого года на продуктах питания экономили 45 процентов россиян (49 процентов годом ранее), на досуге — 44 процента (47 процентов годом ранее), на алкогольных напитках, кроме пива, — 43 процента (47 процентов годом ранее). Эти товарные категории эксперты оценивают как восстанавливающиеся в продажах до докризисного уровня. Увеличили экономию россияне только на лекарствах, говорится в материалах исследования: доля покупающих препараты подешевле за год выросла с 32 до 34 процентов. В Initiative предполагают, что «возможная причина роста экономии — переключение на отечественные, более дешевые препараты».

В большинстве товарных категорий россияне оказались так же бережливы, как и год назад: колебания показателей экономии не превысили двух процентных пунктов. К таким стабильным категориям относятся питание вне дома, косметика, пиво, бытовая химия, безалкогольные напитки, товары для детей, автомобильное топливо, связь и интернет.

«Можно сказать, что россияне адаптировались к кризису, их расходы постепенно возвращаются к докризисному уровню. Однако наши граждане всё еще остаются чувствительны к изменению цен, и доля готовых платить больше за качество еще сокращается», — отметила гендиректор Initiative Анна Мазурина.

Она также добавила, что в декабре 2015 года обеспокоенность ситуацией в экономике страны выражали 40 процентов россиян, а в декабре 2016-го — уже 28 процентов. Исследователи ожидают, что в течение этого года обеспокоенность экономическими проблемами расти не будет.

Эксперты зафиксировали и незначительный «рост уровня оптимизма» у российских потребителей. За 2016 год на один процентный пункт выросла доля покупателей, говорящих, что не ходят «в совсем дешевые магазины» (с 11 процентов в конце 2015 года до 12 процентов в конце 2016-го). При этом постепенно сокращается доля тех, кто старается «не допускать непредвиденных расходов» (с 32 до 29 процентов), и тех, кто считает глупыми траты на предметы роскоши (с 21 до 19 процентов).

Судя по данным Росстата, сокращение экономии еще не означает роста трат покупателей и оборота торговцев. Согласно докладу службы о социально-экономическом положении России по итогам 2016 года, оборот розничной торговли сократился на 5 процентов относительно показателей 2015-го. При этом номинальная зарплата россиян выросла на 7 процентов, но реальный доход (с учетом инфляции) увеличился только на 0,6 процента.