В Башкирии прокуратура потребовала взыскать с предприятия более 1 млн рублей невыплаченной зарплаты рабочим

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Прокуратура Кармаскалинского района инициировала возбуждение уголовного дела по факту невыплаты зарплаты в ООО «Кабаковский завод строительных материалов».

Установлено, что руководство завода более года допускало задержки в оплате труда 23 сотрудников. С января 2015 по март 2016 года перед ними образовалась задолженность в размере 1 млн 350 тысяч рублей.

После безуспешных попыток урегулировать с руководством вопрос выплаты заработка граждане уволились с завода. За защитой своих прав они обратились в прокуратуру.

Исследование бухгалтерской документации показало, что у предприятия было достаточно денежных средств для расчета с работниками. Но ее руководство предпочло потратить 50 млн рублей на развитие бизнеса и расчеты с другими фирмами.

В целях восстановления трудовых прав граждан прокуратура обратилась в суд за принудительным взысканием суммы долга. По требованию прокурора района завод также оштрафован на 30 тыс рублей по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде).

Кроме того, прокуратура организовала доследственную проверку, по итогам которой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Фактическое погашение задолженности находится на контроле республиканской прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.