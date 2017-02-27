В Башкирии установлен порядок подготовки концессионных соглашений Фото: Олег Яровиков В Башкирии установлен порядок подготовки концессионных соглашений Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане установлен порядок подготовки концессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в собственности республики. Соответствующее постановление Правительства РБ опубликовано 27 февраля на Официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан.

Согласно документу, предусматривается утверждение перечня уполномоченных органов исполнительной власти региона по разработке концессионных соглашений и рассмотрению предложений лиц, выступающих с инициативой их заключения, по направлениям деятельности, связанной с использованием объектов концессионного соглашения.

Документ определяет порядок межведомственного взаимодействия, в зависимости от инициатора концессионного соглашения — частного лица или органа исполнительной власти республики.

Кроме того, устанавливается порядок межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти республики при формировании и утверждении перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать региону, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.