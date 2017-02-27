В Башкирии инспекторы УФНС проверили, как торговые точки работают без онлайн-касс Фото: 2017god.com В Башкирии инспекторы УФНС проверили, как торговые точки работают без онлайн-касс Фото: 2017god.com

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Инспекторы УФНС по республике провели проверки организаций, работающих без онлайн-касс. «С февраля текущего года кассы старого образца не регистрируются, но не все заранее позаботились о приобретении новых аппаратов. Часть недальновидных представителей бизнеса столкнулись с тем, что срок использования защитного блока фискальной памяти подошел к концу, и касса заблокировалась. При этом срок ожидания заказа поставки новых касс может составлять более 30 дней», — сообщили в управлении. В результате проверок за минувшую неделю было выявлено 54 нарушения — расчеты проводились без кассовой техники. Выяснилось, что 20 организаций вынуждены были нарушать законодательство из-за поставщиков, не доставивших вовремя заказанную технику. Им вынесены предупреждения. Другие оштрафованы на общую сумму 50 тысяч рублей. Некоторые проверяемые успели приобрести нужное оборудование в ходе проверки, сообщили в УФНС по РБ.