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26 февраля Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии водитель на Daewoo Nexia погиб при столкновении с Hyundai

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии водитель на Daewoo Nexia погиб при столкновении с Hyundai

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии водитель на Daewoo Nexia погиб при столкновении с Hyundai

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане водитель на Daewoo Nexia погиб при столкновении с Hyundai. ДТП произошло утром 26 февраля на 34 км трассы Уфа — Янаул, в Благовещенском районе.

По предварительным данным пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 49-летний житель Благовещенска за рулем Daewoo Nexia ехал со стороны Уфы. При завершении обгона он допустил занос. По словам очевидцев, машина задней частью столкнулась со встречной иномаркой Hyundai i30 под управлением 39-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель Daewoo от полученных травм скончался на месте. Начато разбирательство, добавили в ведомстве.

Теги: ДТП
 
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