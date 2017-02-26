Уфимцы празднуют Масленицу Фото: автор Уфимцы празднуют Масленицу Фото: автор

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцы празднуют Масленицу на пяти площадках. В воскресенье, 26 февраля, горожане и гости столицы провожают зиму и встречают весну хороводами и румяными блинами.

Масленичные гуляния пройдут в парке имени И. Якутова (улица Ленина, 65/3) с 12 до 16 часов.

Горячий чай с блинами и веселые игры ждут уфимцев с 12 часов дня на стадионе «Нижегородец» (ул. Рижская, 5).

В зимнем парке ТРЦ «Мега» (ул. Рубежная, 174) народные гуляния начнутся в 14.00. В программе – выступление фольклорных ансамблей и сожжение чучела Масленицы.

В этнопарке «Ватан» (ул. Заки Валиди, 2а) и «Олимпик-парке» (ул. Менделеева, 160/5) хороводы и конкурсы с призами стартовали в 12.00, сообщает сайт «Комсомольская правда-Уфа».

Масленица — древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника — Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи.

Масленица издавна была общенародным праздником, не имевшим каких-либо возрастных, социальных, семейных или гендерных ограничений. Неучастие в празднике могло быть оправдано только увечьем, немощью или болезнью человека. Ее радостно встречали как население сельских окраин, так и жители столицы, больших губернских и малых уездных городов России.

На Масленицу накрывали обильные сытные столы из мучной и молочной пищи, а также из яиц, рыбных блюд, пирогов, кваса, пива. В праздничной трапезе обязательно присутствовали блины — языческий символ солнца и обязательный атрибут поминок. В последний день недели совершались проводы Масленицы. В одних местностях ритуал бытовал в форме сожжения масленичного чучела, в других — в виде проводов-похорон. В сожжении масленичной куклы принимало обязательное участие всё население данного села или деревни, но главным исполнителем ритуала являлась молодежь.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.