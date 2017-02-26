Уфимец Роберт Фахретдинов - в квартете лучших Кубка РФПЛ по киберфутболу-2017
УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Уфе проходит первый Кубок РФПЛ по киберфутболу. В турнире участвуют 16 игроков, представляющих Российскую футбольную Премьер-лигу.
«Уфимец» Роберт Фахретдинов успешно прошел групповую стадию, одержав пять побед и дважды уступив.
В четвертьфинале уфимец уверенно обыграл соперника из Перми.
26 февраля Фахретдинов в полуфинале сразится с представителем «Оренбурга». В другом полуфинальном поединке сойдутся киберфутболсты московских ЦСКА и «Локомотива».