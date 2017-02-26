Видные деятели строительной индустрии Башкортостана: Ахмет Вильданов (К 85-летию со дня рождения)

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполнилось бы 85 лет Ахмету Шафиковичу Вильданову — одному из ведущих руководителей строительной отрасли республики прошлых лет.

Ахмет Шафиков родился 26 февраля 1932 года в селе Старые Богады Буздякского района Башкирской АССР, в семье сельских тружеников.

С малолетства Ахмет воспитывался родителями в духе уважения к труду и рабочему человеку. Такое воспитание всегда помогало ему в жизни и способствовало становлению личности. Тяжелое военное детство не озлобило молодого человека, наоборот, научило его преодолевать трудности, быть самостоятельным, отвечать за свои слова и поступки. Он рано осиротел, оставшись вдвоем с братишкой Флюром.

Семилетнюю школу Ахмет окончил в родном районе. Учился в ремесленном училище, затем трудился электромонтером в Месягутово. Его служба в Советской Армии проходила в знаменитых Тоцких лагерях. Молодому сержанту довелось участвовать в первых испытаниях атомной бомбы 1954 года, и находился он всего в восьми километрах от эпицентра взрыва.

После демобилизации в 1954 году Ахмет Вильданов начал работать в строительно-монтажном поезде №217 треста «Уфимтранстрой», который стал для него родным домом. Здесь он прошел все этапы профессионального роста — был электромонтером, бригадиром, мастером, прорабом, начальником поезда.

Ахмет Шафикович всегда перенимал опыт у коллег, к работе подходил творчески, искал и находил новые методы организации труда. Учился в школе рабочей молодежи, с отличием закончил Харьковский техникум транспортного строительства. Позже окончил Башкирский педагогический институт, Институт повышения квалификации руководителей высшего звена государственного управления Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР.

Ахмет Вильданов участвовал в строительстве многих объектов треста — вокзалов, железнодорожных путей, зданий депо, жилых домов в Кропачево, Кандрах, Чишмах, Иглино, Деме и Бугульме, жилья и детских дошкольных учреждений, других социальных объектов во многих районах республики. Он строил подъездные пути к Камскому автозаводу, Нижнекамскому химкомбинату, вел строительство новых железных дорог Белорецк-Карламан и Мурапталово-Оренбург, Уфимского и Ульяновского аэропортов, южного объезда города Уфы, корпусов санаториев «Янган-Тау» и «Юматово».

С 1983 года Ахмет Вильданов являлся управляющим трестом «Уфимтрансстрой», С 1993 по 1997 год — генеральным директором государственного объединения «Баштрансстрой», входившего в систему Министерства транспортного строительства СССР и России. Оба этих предприятия под его руководством стали признанными флагманами отрасли. Сам Ахмет Шафикович, благодаря высокому профессионализму, уникальной работоспособности, редкому умению организовать самую сложную работу, способности подбирать людей и работать с ними, вырос в одного из наиболее известных и авторитетных руководителей строительной индустрии республики.

Ахмет Шафикович принимал активное участие и в общественной жизни. В молодые годы избирался секретарем комсомольской организации СМП-217. Достойно представлял избирателей Башкирии в республиканском парламенте; был народным депутатом Башкирской АССР двенадцатого созыва и депутатом Палаты Представителей Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

Некоторое время руководил республиканским комитетом ветеранов подразделений особого риска, оказывал помощь и поддержку чернобыльцам и участникам атомных испытаний. Уже находясь на пенсии, в 1995 году стал организатором и первым президентом Союза строителей РБ, которым успешно руководил до 2004 года.

Многолетний труд Ахмета Шафиковича получил высокую оценку. Он награждался орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги в строительстве», многими медалями. Ему были присвоены почетные звания заслуженного строителя Российской Федерации и Республики Башкортостан. Ахмет Вильданов являлся Почетным строителем и Почетным работником транспорта России, почетным членом Союза строителей РБ.

Вместе с верной женой Венерой Гиндулловной Ахмет Шафикович создал крепкую и образцовую семью. Супруги вырастили замечательных детей, дождались внуков, отметили изумрудную свадьбу.

Скончался Ахмет Вильданов 9 июля 2016 года на 85-м году жизни, и похоронен в Уфе.