В Уфе фестиваль бардовской песни «Ҡош юлы» провел «Ночные посиделки»

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе прошел концерт «Төнгө ултырыш» — «Ночные посиделки». В нем приняли участие 16 исполнителей и групп — участники фестиваля башкирской авторской песни «Ҡош юлы».

Все артисты — Тимур Ямалов, Револь Гималов, Роберт Хамидуллин, Лилия Даутова, Рузиля Ямилова со своим джаз-бендом, группы «Бурелар», «Дан» и другие — пели вживую в сопровождении гитары и инструментальных ансамблей. Выступления любителей отличались креативом, качеством и продолжали традиции популярных в республике групп «Дервиш», «Рух», «Акйондоз».

Провела концерт Алина Галеева, участница международного проекта «Национальные истоки красоты».

«Проект «Төнгө ултырыш» проводился во второй раз в рамках фестиваля «Ҡош юлы». Мы на протяжении всего года объединяем молодых авторов-исполнителей песен под гитару. Хочется, чтобы движение «Ҡош юлы» не останавливалось, авторы сочиняли новые песни», — говорит Ильяс Тулыбаев.

В 2016 году традиционный фестиваль состоялся на природе недалеко от деревни Тазларово Зианчуринского района, на живописном берегу реки Сурень. Праздник отметил свой пятилетний юбилей и был посвящен творчеству Виктора Цоя и группы «Кино». В 2017 году фестиваль «Ҡош юлы» планируется впервые провести на новом месте — в Абзелиловском районе, сообщил один из организаторов проекта Тимур Юсупов.

История праздника началась в 2012 году по инициативе Министерства культуры Республики Башкортостан, журнала «Шоңкар» и газеты «Йәшлек». В настоящее время фестиваль является стимулом для пропаганды и развития башкирского бардовского движения, праздником для любителей игры на гитаре и башкирской авторской песни.