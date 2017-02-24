В Уфе прошел фестиваль «Защитники Отечества» Фото: bashkortostan.er.ru





В Уфе прошел фестиваль «Защитники Отечества» Фото: bashkortostan.er.ru

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском амфитеатре возле Конгресс-холла фестиваль «Защитники Отечества», организованный Башкортостанским отделением «Единой России». В мероприятии приняли участие активисты «Молодой Гвардии» и регионального отделения Общероссийского народного фронта. Гостей праздника встречали воспитанники военно-патриотических клубов города, которые продемонстрировали обмундирование и оружие армии нашей страны в разные годы.

От имени руководства республики, регионального Правительства, Госсобрания РБ и членов «Единой России» гостей поприветствовал секретарь Башкортостанского отделения Партии, председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев: «Защита Отечества для нашей страны является одной из ведущих функций. В силу исторических, объективных, субъективных причин Россия постоянно была объектом агрессии, и защита рубежей, государственных интересов всегда стояла на переднем плане нашей политики и жизни».

Поздравляя горожан с Днем защитника Отечества, Константин Толкачев отметил, что именно мужчины несут на себе главную нагрузку по обеспечению безопасности страны: «Последние годы наша армия активно перевооружается, и для этого созданы все необходимые условия. Мы не хотим войны, но всегда должны быть готовы обеспечить защиту и безопасность наших жителей, их мир и спокойствие».

Почетными гостями праздника стали представители Администрации Главы республики. С приветственным словом перед уфимцами также выступили депутат Госсобрания РБ Наиль Гиззатуллин и депутат Госдумы, председатель Совета регионального общественного фонда поисковых отрядов, член регионального штаба ОНФ Ильдар Бикбаев. Он привез личные вещи бойца из Башкирии, погибшего в годы Великой Отечественной войны бойца. Его останки были обнаружены в ходе экспедиции в Ленинградской области Как удалось выяснить, родственники Ильи Семеновича Овсянникова проживают в Сибае. В торжественной обстановке из рук поисковиков вещи своего фронтовика принял внук солдата. Продолжил программу праздничный концерт.