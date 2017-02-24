Госкомтуризма РБ назвал самые значимые мероприятия в 2016 году Фото: tengri.ru Госкомтуризма РБ назвал самые значимые мероприятия в 2016 году Фото: tengri.ru

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму назвал самые значимые мероприятия в 2016 году. Так, в июне на предпринимательском форуме «Зауралье» было подписано соглашение о создании туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии «Легенды Урала» между Магнитогорским металлургическим комбинатом, Правительством РБ, руководством Белорецкого и Абзелиловского районов.

В июне проведен ставший ежегодным «Курортный сабантуй» на озере Якты-куль. Мероприятие привлекло более 15 тысяч человек, в том числе из соседних регионов.

В течение года проведены ознакомительные туры для представителей туриндустрии Германии и Австрии, Самарской, Свердловской областей, Республики Татарстан, Ямало-Ненецкого Автономного округа, Ставропольского и Алтайского краев. Для туроператоров и турагентств РБ в октябре проведен рекламный тур по кластеру «Легенда Урала», что позволило включить туристские продукты республики в линейку продаж туроператоров Австрии и РФ.

Госкомитет подготовил новый туристский проект «Зеленый маршрут», сочетающий в себе элементы экотуризма и конфессиональную составляющую. Данный проект был презентован руководству Международной Ассоциации Исламского Бизнеса и в рамках презентации туристского потенциала РБ в Москве туроператорам Москвы и Московской области.

В сентябре проведен медиафорум «Легенда Урала» для блогеров и представителей СМИ. Число подписчиков, принявших участие в медиафоруме, составило более 1 млн человек.

РБ впервые приняла участие в роуд-шоу (дорожном шоу) Visit Russia и крупнейшей туристической выставке Азии «China International Travel Mart, CITM 2016», прошедшей в Шанхае с 10 по 15 ноября 2016 года. Достигнута договоренность с представителями Управления по туризму Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая об организации в 2017 году. прямого авиасообщения между Уфой и Урумчи и приема китайских туристов на территории Башкирии. Подписано соглашение с китайской компанией «Russia-Online.cn» по продвижению туристского потенциала РБ в интернет-пространстве КHР и через китайские социальные сети.

В ноябре состоялась XII специализированная выставка «Форум гостеприимства и туриндустрии». Впервые Башкортостан презентовал свой туристский потенциал в режиме online в рамках вебинара «Знай наше! Башкортостан» с трансляцией на территории России и стран СНГ. В этом мероприятии приняло участие около 600 туроператоров и туристических агентств.

В период с июля по октябрь в целях реализации Соглашения между Правительством РФ и Правительством Китая по приему безвизовых групп китайских туристов организован чартерный рейс Пекин — Уфа — Санкт-Петербург. За указанный период транзитный туристский поток из Китая через Башкирию составил более 6 тысяч туристов. В настоящее время проведены переговоры премьер-министра Правительства РБ с генеральным директором ООО «Интурист», состоялась встреча с туроператорами республики по вопросу совместного формированию туристского продукта с учетом полетных программ из Китая, планируемых ООО «Интурист» на 2017 год.

В декабре состоялась презентация турпотенциала республики на территории Полномочного представительства РБ при Президенте РФ. На станции метро Выставочная состоялась фотовыставка «Открой Башкортостан».

Второй год в период новогодних и рождественских каникул реализуется проект «Башкортостан новогодний, удивительный», который проходил на пяти площадках: в уфимском этнопарке «Ватан», Ишимбайском, Мишкинском, Учалинском районах, городе Октябрьском. В 2015 году гостевая юрта Деда Мороза размещалась только в Ишимбайском районе. Благодаря успеху этого проекта и расширения его географии, республика вошла в TOП-10 регионов РФ по популярности отдыха в зимние каникулы, разделив 5 место с Татарстаном и Ярославской областью. Ведущие горнолыжные комплексы республики вошли в ТОП-10 рейтинга горнолыжных центров России.