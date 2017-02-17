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24 февраля Пятница

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Уфимский Левша «взял на карандаш» Владимира Путина

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Уфимский Левша «взял на карандаш» Владимира Путина Фото: Instagram Салават Фидаи

Уфимский Левша «взял на карандаш» Владимира Путина Фото: Instagram Салават Фидаи

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимский Левша «взял на карандаш» Владимира Путина. Известный скульптор Салават Фидаи 23 февраля, в День защитника Отечества, поделился в Insagram своей новой работой. На грифеле он сделал микроскульптуру Президента России. Ранее мастер озвучивал в интервью «Общественной электрогазете», что планирует в ближайшее время сделать портрет главы государства на карандаше.

Сейчас в творческой коллекции уроженца республики более 250 работ. Среди любимых он назвал скульптуры Эйфелевой башни и мультперсонажа Валли. Одними из первых были сделаны фигурки Бэтмена и Дарта Вейдера. Самые маленькие композиции — пазл и Эйфелева башня — не превышают двух-трех миллиметров.

Теги: художник,культура
 
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