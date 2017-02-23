23 февраля «золотой» юбилей Айдара Галимова Фото: сайт aidar.ru 23 февраля «золотой» юбилей Айдара Галимова Фото: сайт aidar.ru

УФА, 23 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня свой первый большой юбилей — пятидесятилетие — отмечает Айдар Галимов, чей редкий талант и чудесный голос уже много лет радуют истинных поклонников башкирской и татарской песни. Он единственный деятель культуры нашей республики, носящий полный комплект почетных званий Башкортостана и Татарстана.

Айдар Ганиевич Галимов родился 23 февраля 1967 года в селении Маданият Целиноградской области Казахской ССР бывшего Советского Союза.

В 1968 году семья Галимовых вернулась на историческую родину — село Большие Каркалы Миякинского района Башкирской АССР, где прошли детство и юность будущего певца. Он рос под благотворным воздействием башкирской и татарской народной музыки. С малых лет проявлял интерес к песенному творчеству.

После окончания Уфимского автотранспортного техникума в 1986 году Айдар Галимов был призван в ряды Вооруженных сил СССР. Служил в 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в городе Каунасе Литовской ССР. После демобилизации поступил на юридический факультет Башгосуниверситета, который окончил в 1993 году. Позже, в 2001 году, получил еще одно высшее образование, закончив вокальное отделение музыкального факультета Казанского государственного педагогического университета.

Творческую деятельность начал с 1989 года. Тогда же он получил звание лауреата радиоконкурса, посвященного 70-летию образования Башкирской АССР. В 1990 году Айдар Галимов стал вокалистом вокально-инструментального ансамбля «Азамат» при Дворце культуры «Авангард» в Уфе. На сцене он дебютировал песней «Моңдар ҡайтһын ауылға» композитора Ризвана Хакимова на стихи Рамиля Чурагулова, которая стала своеобразной визитной карточкой певца. За короткий срок он вырос в ведущего солиста ансамбля. После выступления на Башкирском телевидении Айдара Галимова состоялись успешные гастроли ансамбля по городам республики. Молодой певец быстро приобрел всенародную популярность.

Тогдашний руководитель ансамбля «Азамат» Асхат Насыров вспоминает, что с Айдаром Галимовым было очень интересно работать; если поначалу он был в программе ансамбля, то очень скоро ансамбль стал выступать в программе Айдара Галимова.

В 1993 году Айдар Ганиевич стал создателем, первым директором и художественным руководителем театра-студии «Айдар», куда вошли студия звукозаписи, вокальная школа, детская хореографическая школа «Салют», продюссерский центр «В и П-Арт».

Айдара Галимова сегодня знают в каждом уголке Башкирии и за пределами республики. Голос певца отличается теплым бархатным тембром, его исполнительской манере свойственны удивительная проникновенность и простота. Успеху способствует и умение Айдара Ганиевича держаться на сцене, всегда находить контакт со зрителями.

Широкая гастрольная деятельность артиста началась с сольных концертов в Уфе и Казани, городах Башкортостана и Татарстана, в различных регионах России. Первые зарубежные гастроли Айдара Галимова с огромным успехом состоялись в Узбекистане в 1995 году. Через год прошли повторные гастроли в этой республике. Позже певец выступал в Финляндии (1997, 2003), Латвии (2003), Эстонии (2003), США (1998, 2001), Турции (2005), Казахстане (2008). Стало доброй традицией певца проводить ежегодные гастрольные туры по городам Западной Сибири, Урала, Поволжья, Европейского Севера, в Москве и Санкт-Петербурге. И везде Айдара Галимова ждет восторженный прием зрителей.

Айдар Ганиевич создал богатейший концертный репертуар, куда вошло более 400 песен на башкирском, татарском, русском и английском языках, десятки из них внесены в золотой фонд современной национальной эстрадной музыки. Непревзойденно и по особому Айдар Галимов исполняет башкирские народные песни «Абдрахман кантон», «Төйәләҫ» («Туяляс»), «Ирәндек» («Ирендык»), «Ҡара юрға» (Вороной иноходец), «Һыбай ҡашҡа» и другие. С удовольствием он исполняет и татарские народные песни.

За большие заслуги в области башкирской и татарской национальной культуры Айдару Галимову присвоены почетные звания заслуженного артиста Республики Башкортостан (1995) и Республики Татарстан (1996), народного артиста РБ (2011) и РТ (2008). В 2017 году он был награжден орденом Дружбы народов.

Всенародная любовь позволила Айдару Ганиевичу успешно избраться депутатом Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан пятого созыва в марте 2013 года. В парламенте республики он достойно представляет избирателей Иглинского одномандатного избирательного округа. Выдвигался он от Всероссийской партии «Единая Россия». Айдар Галимов уже стал инициатором нескольких актуальных республиканских законов в области культуры.

В 2011 году певец принял участие в уникальном концерте под названием «Родом из Башкирии», который прошел в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Айдар Галимов неоднократно становился лауреатом Международного эстрадного фестиваля «Татарская песня». В 2006 году он стал лауреатом Международного телевизионного песенного фестиваля «Семь звезд» в Казани. Певец часто участвует в благотворительных концертах и ярмарках.

Айдар Галимов считает, что своим успехам в жизни и творчестве он во многом обязан семье, которая всегда и во всем поддерживает его. Это супруга Зиля, с которой он познакомился еще в годы учебы в Уфимском автотранспортном училище, дочери Гузель и Айгиза, сын Данияр. В жизни Айдар Ганиевич прост и доступен. Является сторонником здорового образа жизни. Активно занимается кикбоксингом. С детства интересуется футболом и хоккеем. Азартно болеет за хоккейный клуб «Салават Юлаев».

Биография певца отражена во 2-м томе Башкирской энциклопедии, официальном сайте Государственного Собрания ‑ Курултая ‑ Республики Башкортостан, многих справочных изданиях по культуре. В Интернете имеется персональный сайт Айдара Галимова.

В 2001 году в Казани была издана книга башкирской журналистки Снежаны Камской «Айдар Галимов: все еще только начинается…».