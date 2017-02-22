Проекты Башкирии вошли в число лучших муниципальных практик России Фото: Минэкономразвития РБ Проекты Башкирии вошли в число лучших муниципальных практик России Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Совете Федерации обсудили вопросы подготовки регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В работе всероссийского совещания участвовала первый заместитель министра экономического развития Башкортостана Лилия Мазитова.

Помимо обсуждения актуальных проблем по подготовке и проведению регионального этапа конкурса, участникам совещания презентовали проекты победителей и финалистов конкурса Всероссийского совета местного самоуправления на лучшую муниципальную практику.

В сборник проектов, изданный по итогам конкурса, вошли три проекта Башкортостана. В номинации «Поддержка местных инициатив и самообложения» лучшей признана инициатива Стерлитамака по социальной защите детей дошкольного возраста из малоимущих семей.

Еще одна практика «Государственно-муниципально-частное партнерство в Стерлитамаке» стала призером в номинации «Работа с инвесторами и улучшение делового климата».

Чрезвычайный фонд Уфы признан лучшим в номинации «Жилищное самоуправление», сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Башкортостана.