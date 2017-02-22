Агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз по рейтингу Башкирии
УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Международное агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз по рейтингу Башкортостана.
Долгосрочный кредитный рейтинг региона подтвержден на уровне «Ва2», прогноз изменен с «Негативного» на «Стабильный».
Такое рейтинговое действие последовало после того, как агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с «Негативного» до «Стабильного», подтвердив рейтинг Российской Федерации на уровне «Ва1».
Как сообщили в пресс-службе Правительства РБ, на сегодняшний день Башкортостан имеет кредитный рейтинг на одном уровне с Московской областью, Ханты-Мансийским автономным округом и Татарстаном.