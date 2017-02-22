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22 февраля Среда

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Агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз по рейтингу Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Международное агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз по рейтингу Башкортостана.

Долгосрочный кредитный рейтинг региона подтвержден на уровне «Ва2», прогноз изменен с «Негативного» на «Стабильный».

Такое рейтинговое действие последовало после того, как агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с «Негативного» до «Стабильного», подтвердив рейтинг Российской Федерации на уровне «Ва1».

Как сообщили в пресс-службе Правительства РБ, на сегодняшний день Башкортостан имеет кредитный рейтинг на одном уровне с Московской областью, Ханты-Мансийским автономным округом и Татарстаном.

Теги: кредитный рейтинг,Moody’s Investors Service
 
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