Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.85 ↓

EUR 61.20 ↑

22 февраля Среда

Уфа   °

В Башкирии утверждена новая величина прожиточного минимума

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии утверждена новая величина прожиточного минимума Фото: Олег Яровиков

В Башкирии утверждена новая величина прожиточного минимума Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство Башкортостана установило величину прожиточного минимума на душу населения в среднем за месяц IV квартала 2016 года в размере 8323 рубля.

Как сообщили в пресс-службе Правительства региона, для основных социально-демографических групп населения прожиточный минимум установлен в размере 8869 рублей для трудоспособного населения, 6822 рубля — для пенсионеров и 8237 рублей — для детей.

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины в республике и данных Башкортостанстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Теги: прожиточный минимум
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть