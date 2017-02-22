В Башкирии утверждена новая величина прожиточного минимума Фото: Олег Яровиков В Башкирии утверждена новая величина прожиточного минимума Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство Башкортостана установило величину прожиточного минимума на душу населения в среднем за месяц IV квартала 2016 года в размере 8323 рубля.

Как сообщили в пресс-службе Правительства региона, для основных социально-демографических групп населения прожиточный минимум установлен в размере 8869 рублей для трудоспособного населения, 6822 рубля — для пенсионеров и 8237 рублей — для детей.

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины в республике и данных Башкортостанстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.