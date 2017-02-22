Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката Урала Рахимова на продолжение следствия

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката бывшего владельца «Башнефти» Урала Рахимова. Как сообщают СМИ, Сергей Макаренко настаивал на «синхронизации» уголовного дела его клиента с прекращением уголовного преследования следующего владельца компании Владимира Евтушенкова. Суд признал законными действия следователя, отказавшегося «закрыть» эпизод, связанный с продажей компании.

Весной 2014 года помощник Урала Рахимова и бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, осужденный в 2010 году к пожизненному заключению за убийства, дал показания, на основании которых правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Урала Рахимова, который обвинялся в хищении средств при продаже акций «Башнефти» (сделки поэтапно совершались в 2005-2009 годах).

Также в связи с приобретением незаконно приватизированной компании следствие выдвинуло обвинения и Евтушенкову (в сентябре 2016) — в отмывании денег. Бизнесмен три месяца пробыл под домашним арестом. «Башнефть» была передана государству, компания вошла в состав «Роснефти». При этом 25 процентов акций вернули Республике Башкортостан. Евтушенкова освободили через три месяца, претензии были сняты за отсутствием доказательств вины. В январе 2016-го уголовное дело прекратили.

Защитники Урала Рахимова, который с 2010 года проживает в Австрии (суд Вены отказался экстрадировать его, указывая на политический подтекст преследования), надеялись, что аналогичные эпизоды уголовного дела их клиента также будут закрыты, но этого не произошло.