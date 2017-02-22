В городах и районах Башкирии работают горячие линии по уборке снега Фото: ИА "Башинформ" В городах и районах Башкирии работают горячие линии по уборке снега Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана предупреждает жителей о том, что в связи с перепадами температур возрастает риск схода с крыш домов снега, наледи и падения сосулек.

Как пояснили в министерстве, очистка кровель многоквартирных домов и козырьков подъездов входит в обязанность управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

В случае, если наледь на дорогах и снег с улиц и крыш долго не убирают, стоит обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Их телефоны как правило указаны в квитанции за коммунальные услуги.

Удаление наледей и сосулек производится по мере необходимости. От снега, снежных навесов и наледи очищают также все виды кровли, балконы и козырьки.

Что касается самовольно возведенных балконных козырьков, конструкций над кондиционерами, то их очистка входит в зону ответственности собственников, поскольку не относится к общедомовому имуществу. Поэтому самовольно возведенные конструкции под окнами, над балконами и кондиционерами необходимо самостоятельно и своевременно расчищать от снега и наледи.

При обнаружении скопления снежных масс и сосулек, висящих на крыше многоквартирного дома можно обратиться в единую диспетчерскую службу города (районов) по следующим телефонам:

Агидель – 8(34731) 2-83-33; Кумертау – 8(34761) 4-33-81; Межгорье – 8(34781) 2-22-12; Нефтекамск – 8(34783) 2-20-79; Октябрьский — 8(34767) 4-26-26; Салават — 8(3476) 35-33-99; Сибай — 8(34775) 2-34-50; Стерлитамак — 8(3473) 20-00-45; Уфа — 8(347) 277-13-01, 235-95-35; Абзелиловский район: 8(34772) 2-12-41; Альшеевский район — 8(34754) 2-34-96; Архангельский район — 8(34774) 2-15-84; Аскинский район — 8(34771) 2-13-57; Аургазинский район 8(34745) 2-11-48; Баймакский район — 8(34751) 3-12-30; Бакалинский район 8(34742) 3-15-82; Балтачевский район 8(34753) 2-13-13; Белебеевский район — 8(34786) 4-30-30; Белокатайский район — 8(34750) 2-11-01; Белорецкий район — 8(34792) 4-19-69; Бижбулякский район — 8(34743) 2-11-64; Бирский район — 8(34784) 3-47-66; Благоварский район — 8(34747) 2-29-12; Благовещенский район — 8(34766) 2-26-20; Буздякский район — 8(34773) 3-33-18; Бураевский район — 8(34756) 2-15-88; Бурзянский район — 8(34755) 3-55-90; Гафурийский район — 8(34740) 2-14-60; Давлекановский район — 8(34768) 3-23-60; Дуванский район — 8(34798) 3-44-96; Дюртюлинский район — 8(34787) 2-21-75; Ермекеевский район — 8(34741) 2-73-83; Зианчуринский район — 8(34785) 2-12-12; Зилаирский район — 8(34752) 2-18-00; Иглинский район — 8(34795) 2-34-34; Илишевский район — 8(34762) 5-15-23; Ишимбайский район — 8(34794) 7-11-11; Калтасинский район — 8(34779) 4-22-01; Караидельский район — 8(34744) 2-14-27; Кармаскалинский район — 8(34765) 2-22-12; Кигинский район — 8(34748) 3-07-81; Краснокамский район — 8(34759) 7-65-70; Кугарчинский район — 8(34789) 2-26-14; Кушнаренковский район — 8(34780) 5-82-47; Куюргазинский район — 8(34757) 6-17-00; Мелеузовский район — 8(34764) 3-21-41; Мечетлинский район — 8(34770) 2-04-01; Мишкинский район — 8(34749) 2-21-88; Миякинский район — 8(34788) 2-98-33; Нуримановский район — 8(34776) 2-21-98; Салаватский район — 8(34777) 2-11-19; Стерлибашевский район — 8(34739) 2-15-52; Стерлитамакский район — 8(3473) 20-00-45; Татышлинский район — 8(34778) 3-51-01; Туймазинский район — 8(34782) 5-23-64; Уфимский район — 272-03-01; Учалинский район — 8(34791) 2-08-18; Федоровский район — 8(34746) 2-73-23; Хайбуллинский район — 8(34758) 2-15-16; Чекмагушевский район — 8(34796) 3-53-07; Чишминский район — 8(34797) 3-01-14; Шаранский район — 8(34769) 2-14-93; Янаульский район — 8(34760) 5-47-07.