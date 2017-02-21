УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в 2017 году более 200 тысяч горожан планируют охватить диспансеризацией. Всего в Башкортостане медобследование смогут пройти 735 тысяч человек.

По словам начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ Гульнары Зиннуровой, в 2016 году I этап диспансеризации взрослого населения прошли 733 тысяч жителей республики. В Уфе эта цифра составила 220 тысяч человек. Из них первая группа состояния здоровья (граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания и отсутствуют факторы риска) определена у 22,3 процента, вторая (не установлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска) – у 37,9 процента, третья А группа (имеются хронические неинфекционные заболевания, требуется установление диспансерного наблюдения и оказания специализированной медицинской помощи) — у 36 процентов, 3Б (нет хронических неинфекционных заболеваний, но требуется диспансерное наблюдение и оказание специализированной медицинской помощи) – у 3,8 процента.

По результатам проведенной диспансеризации выявлено более 25 тысяч случаев заболевания. На первом месте болезни эндокринной системы (34,1 процента), на втором — болезни системы кровообращения (26,4 процента), на третьем — болезни мочеполовой системы (8,9 процента), привели данные в пресс-службе Минздрава РБ.