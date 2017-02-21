В Правительстве Башкирии обсудили участие республики в федеральных программах Фото: ИА "Башинформ" В Правительстве Башкирии обсудили участие республики в федеральных программах Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана – Руководитель Аппарата Правительства РБ Илшат Тажитдинов провел заседание Межведомственной комиссии по координации взаимодействия республиканских органов исполнительной власти в формировании и реализации мероприятий федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы.

Одним из приоритетных направлений деятельности республиканского Правительства в прошлом году стала задача по обеспечению участия республиканских органов исполнительной власти в федеральных программах с привлеченным объемом финансирования не ниже уровня 2015 года. Из федерального бюджета в прошлом году поступило 61,3 млрд рублей. Это на 7,4 процента больше, чем в 2015 году.

В настоящее время ведется активная работа по заключению соглашений с главными распорядителями средств федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам субъектов России.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Башкортостана, до 1 марта все соглашения должны быть заключены в системе «Электронный бюджет».

Однако это лишь первая ступень привлечения федеральных средств, отметили на заседании.

Основная задача республиканских государственных органов — обеспечить поступление средств и своевременное их освоение с достижением плановых значений целевых показателей эффективности использования межбюджетных трансфертов.