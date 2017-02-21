Престиж армии в глазах россиян вырос - опрос Фото: Олег Яровиков Престиж армии в глазах россиян вырос - опрос Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Большинство граждан РФ считают, что российская армия способна защитить страну в случае реальной военной угрозы. В этом уверены 84 процента россиян. 61 процент респондентов хотят, чтобы их родственники призывного возраста исполнили свой гражданский долг, и пошли служить в армию. Такие данные приводит «Левада-центр» в своем опросе к Дню защитника отечества, сообщают «Известия». Эксперты полагают, что престиж армии существенно вырос.

По данным социологов, начиная с 2000 года большинство россиян не высказывали сомнений в дееспособности российской армии и ее защитном потенциале. За последние три года число таких граждан достигло максимума и превысило 80 процентов. В этом году уже 84 процента россиян полагают, что армия защитит страну в случае военного конфликта, и только 10 процентов в это не верят.

В наличие реальной военной угрозы со стороны других стран меньше всего верили в 1990-е годы (13 процентов). Однако с 2000-х годов увеличилось число тех, кто не исключал возможность военного конфликта. Максимума этот показатель достиг в 2015 году (68 процентов). Тогда только 22 процента ответили, что военной угрозы для России не существует.

К 2016 году в реальную опасность военного вторжения россияне стали верить немного меньше (65 процентов), и больше сомневаться в том, что война возможна (28 процентов). В 2017 году процент последних вырос до 34.

За сохранение в России всеобщей воинской обязанности выступают 58 процентов граждан, 37 процентов — за переход к формированию армии на контрактной основе.

Большинство опрошенных выступают за службу в армии их родственников призывного возраста, таких 61 процент. Только 23 процента стали бы искать способ избежать этой повинности. За все годы проведения опроса число сторонников обязательного прохождения воинской службы превышало количество противников. Единственным исключением стал опрос 2006 года, когда 53 процента респондентов высказались за поиски способов избежать армейской службы.

По данным социологов, россияне также не поддерживают и появление в стране коммерческих войск, состоящих из наемников: положительно к их созданию относятся лишь 28 процентов.