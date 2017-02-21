УФАС по Башкирии озвучило итоги своей работы Фото: Олег Яровиков







УФАС по Башкирии озвучило итоги своей работы Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Управление федеральной антимонопольной службы по Башкортостану озвучило итоги своей работы за 2016 год.

Как сообщила на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» руководитель УФАС по РБ Зульфира Акбашева, в 2016 году проанализировано состояние конкурентной среды на 13 товарных рынках, рассмотрено более 740 обращений граждан. В целом за год Управление участвовало в более 1000 заседаниях судов различных инстанций.

Всего в прошлом году выдано 221 предупреждение, возбуждено и рассмотрено 97 дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства. При этом большинство дел, или 92,8 процента, возбуждены после рассмотрения поступивших заявлений.

По словам Зульфиры Акбашевой, злоупотребление доминирующим положением остается одним из самых распространенных нарушений антимонопольного законодательства. В числе выявленных фактов злоупотребления доминирующим положением наиболее характерными нарушениями в прошлом году стало создание дискриминационных условий (44 процента нарушений), необоснованный отказ от заключения договора (27,9 процента) и навязывание невыгодных условий (19,8 процента).

В регионе по-прежнему сохраняется высокая доля нарушений в электроэнергетике в общем объеме всех выявленных нарушений по фактам злоупотребления доминирующим положением. В 2016 году доля нарушений в электроэнергетике составила 68,5 процента.

Как отметили на пресс-конференции, наибольшее количество нарушений антимонопольного законодательства органами власти, местного самоуправления пришлись на несколько товарных рынков. Речь, в первую очередь, идет о предоставлении ритуальных услуг, земельных участков, а также рынке рекламных услуг, жилищно-коммунальном хозяйстве и оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.