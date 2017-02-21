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21 февраля Вторник

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В Башкирии Почта России сообщила график работы в праздничные дни

ОБЩЕСТВО

В Башкирии Почта России сообщила график работы в праздничные дни Фото: otrude.net

В Башкирии Почта России сообщила график работы в праздничные дни Фото: otrude.net

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Почта России сообщила график работы в предпраздничные и праздничные дни. 22 февраля и 7 марта рабочий день отделений почтовой связи сокращается на один час.

23, 24 февраля и 8 марта — выходные для всех отделений. Доставка почты, выемка писем из почтовых ящиков в эти дни не осуществляются.

25 и 26 февраля (суббота и воскресенье), а также 9 марта (четверг) отделения почтовой связи работают по графику.

«Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с Пенсионным фондом. Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone», — проинформировали в УФПС РБ.

Теги: Почта России,график работы
 
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