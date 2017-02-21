В Уфе лауреаты «Золотой маски» поставят кукольный спектакль для взрослых Фото: пресс-служба Башкирского театра кукол







В Уфе лауреаты «Золотой маски» поставят кукольный спектакль для взрослых Фото: пресс-служба Башкирского театра кукол

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе лауреаты «Золотой маски» поставят кукольный спектакль для взрослых «Тысяча и одна ночь». В Башкирском государственном театре кукол началась работа над необычной постановкой. «Подобная премьера спектакля для взрослых категории 16+ состоится на сцене театра впервые за 20 с лишним лет», — отметила помощник главного режиссера Диана Гараева.

Для работы над этим спектаклем директор театра кукол Альберт Имамутдинов пригласил талантливую постановочную группу: режиссера, лауреата премии «Золотая маска» Петра Васильева (Петрозаводск) и художницу, лауреата премии «Золотая маска» Алевтину Торик (Санкт-Петербург).

«Это событие очень значимое в моей жизни, ведь я сама родом из Уфы, но вот уже много лет живу и работаю в Санкт-Петербурге, — сказала Алевтина Торик. — С Башкирским театром кукол меня связывают самые теплые отношения: здесь работала моя мама, и в детстве я пересмотрела все спектакли текущего репертуара. После учебы в Уфимском училище искусств моей первой серьезной работой стал спектакль в этом же театре — «Сладкий пирог». Спустя годы мне радостно вернуться сюда вновь и с Петром Васильевым поставить сказку для взрослых».

Премьера состоится 11 марта, билеты в кассе театра можно приобрести уже сейчас.