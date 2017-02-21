В моногородах Башкирии в 2016 году появились 1735 новых малых предприятий Фото: Олег Яровиков





В моногородах Башкирии в 2016 году появились 1735 новых малых предприятий Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Два года подряд республика занимает первое место среди регионов РФ по объему полученных федеральных средств для поддержки малого бизнеса в моногородах. Кумертау оказался на третьем месте среди всех городов России, после Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщил на коллегии Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму руководитель ведомства Вячеслав Гилязитдинов, субсидии и гранты получили более 180 субъектов малого и среднего предпринимательства, которыми создано около 500 новых и сохранено около 2,5 тысячи рабочих мест.

«В пяти моногородах республики в прошлом году было вновь зарегистрировано 1735 субъектов малого бизнеса. В текущем году ожидаем еще больших результатов, ведь 2016-й был только началом проекта по развитию моногородов», — отметил Вячеслав Гилязитдинов.